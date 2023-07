Voto multiplo | il governo accelera ma i dubbi aumentano Da Banco Bpm a Tim e Generali | rivoluzione in vista

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La speranza neanche troppo nascosta è che la fuga in Olanda di Brembo sia solo l’ultima. Dopo aver dovuto incassare la partenza di Fca verso Amsterdam, infatti, Piazza Affari ha dovuto salutare la creatura di Alberto Bombassei che ha preferito spostare armi e bagagli in un luogo in cui la governance societaria è più vicina agli azionisti di lungo corso. L’esecutivo, dunque, ha scelto dire sul cosiddetto Ddl Capitali che andrà all’esame del Senato. I capisaldi del provvedimento, disegnato e coordinato dal sottosegretario all’Economia Federico Freni, vuole ridare vigore al mercato asfittico dei capitali. Come? Attraverso l’introduzione del, o plurimo. Si tratta di una sorta di “premio fedeltà” per chi detiene un pacchetto azionario di rilievo da più tempo. E i diritti dipotrebbero ...

Uno spettro si aggira nelle stanze del capitalismo italiano e dei gruppi dell'alta finanza: è ilall'olandese che la Commissione Finanze del Senato sta pensando di inserire nel disegno di legge Capitali in discussione a Palazzo Madama e che può cambiare gli equilibri dei grandi ...Piazza Affari sale,su Generali in arrivo Piazza Affari procede in ordine sparso: In prima linea Moncler +2,3% cui giovano gli stimoli varati da Pechino a sostegno della ripresa. In ...Le aziende italiane che hanno spostato la sede legale in Olanda fanno uso massiccio di azioni a, associate a meccanismi di loyalty, che incrementano progressivamente la presa dell'azionista di controllo. Il dato emerge da uno studio realizzato da Fin - Gov, il Centro di ricerche ...

Voto multiplo, il nodo è l'obbligo. L'imposizione per legge (opt-out ... Milano Finanza

C'è un che di paradossale nella grancassa mediatica che accompagna le grandi manovre di Delfin e Caltagirone attorno a Mediobanca e Generali.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 luglio - Mercati: Il big tech e' troppo grande, il Nasdaq diminuisce i pesi (Il Sole 24 Ore, pag. 20) Inflazione: 'E' difficile da battere. I tassi delle banc ...