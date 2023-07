Volley Nations League Femminile | programma e TV delle Finals

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Quest’oggi prenderanno il via ufficialmente ledellache vedranno come protagonista anche l’Italia. Le Azzurre però saranno di scena domani alle 21 contro la Turchia nella sfida valida per i quarti di finale. Sarà un fine settimana intenso che poi culminerà nella finale di domenica notte per il primo e il secondo posto. Andiamo dunque a vedere come è organizzato ile dove vedere in diretta televisiva le gare.e diretta TVItal– Crediti foto: FIPAV FacebookQuesto dunque il...