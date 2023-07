Volley | Nations League 2023 | i convocati dell’Italia per un collegiale che anticipa le finali

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Mercoledì 19 luglio i quarti di finale con l’Argentina: per prepararsi al meglio all’appuntamento diin quel di Danzica la Nazionale italiana di pallavolo maschile svolgerà in questi giorni unin quel di Firenze. Gli azzurri guidati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi saranno impegnati dal 13 al 17 luglio nel capoluogo toscano. Quindici i: Giovanni Sanguinetti, Fabio Balaso, Yuri Romanò, Simone Giannelli, Leandro Mosca, Tommaso Rinaldi, Gianluca Galassi, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Riccardo Sbertoli, Alessandro Michieletto, Roberto Russo, Fabrizio Gironi, Leonardo Scanferla, Alessandro Piccinelli. La Federazione annuncia che Simone Anzani si sta sottoponendo ad accertamenti clinici/diagnostici che in questo momento non gli permettono di essere convocato. Foto: FIVB

