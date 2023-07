Volley | l’Italia travolge il Brasile ai Mondiali Under 21 | Alessandro Bovolenta mattatore | 35 punti da favola

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 luglio 2023)ha sconfitto ilper 3-1 (25-23; 31-29; 18-25; 25-21) ai21 dimaschile, in corso di svolgimento a Manama (Bahrain). La nostra Nazionale si è imposta in maniera perentoria sui verdeoro, al termine di un confronto decisamente vibrante ed equilibrato, soprattutto nei primi due set. Gli azzurri, che tre giorni fa avevano perso contro i sudamericani nella prima fase a gironi senza però schierare la formazione tipo, hanno conquistato il secondo successo nella seconda fase a gironi dopo quello guadagnato ieri contro l’Argentina per 3-0 e hanno ipotecato la qualificazione alle semifinali (al momento occupano il primo posto nel gruppo F con due affermazioni e sei). Il match di domani contro il Belgio servirà a mettere il sigillo prima del probabile ...