Volley femminile | Italia ko agli Europei Under 17 | la Croazia sorprende le azzurre

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dopo la vittoria ottenuta ieri al tie-break contro la Polonia, l’è incappata nella sua prima sconfitta17 di. La nostra Nazionale è stata battuta dallaper 3-1 (25-23; 21-25; 25-20; 25-18) alla Sportksa Hala di Vrnjacka Banja (Serbia). Un ko inatteso per le azzurrine, che partivano con i favori del pronostico contro le balcaniche. L’occupa provvisoriamente il terzo posto nella Pool I (1 vittoria, 3 punti) e resta in corsa per la qualificazione alle semifinali, riservata alle prime due classificate del ragruppamento. Le ragazze di coach Pasquale D’Aniello torneranno in campo giovedì 13 luglio (ore 20.00) per fronteggiare la Georgia, poi nei giorni successivi gli impegni con Bulgaria, Estonia, ...

Quattro le coppie azzurre ai nastri di partenza: due nel tabellonee altrettante in ... BeachAzzurre domani in campo con la Turchia il 13 luglio alle ore 21 per per i quarti di finale di Volleyball Nations League 2023 (diretta su Sky) ARLINGTON (USA). L' Italia è pronta per tornare in campo. ...... dove la scorsa stagione ha diretto le giovanili e la Serie B1. Merate e Busnago gli albori della sua carriera che da lì a poco decollerà. Nel 2012 passa almaschile come secondo ...

Italia-Turchia, Nations League volley femminile 2023: programma, orari, tv, streaming OA Sport

Dopo una lunga rincorsa per ottenere la qualificazione, è arrivato il momento della verità per la Nazionale italiana di volley femminile. Domani, giovedì 13 luglio (ore 21.00 italiane) le Azzurre scen ...Azzurre domani in campo con la Turchia il 13 luglio alle ore 21 per per i quarti di finale di Volleyball Nations League 2023 (diretta su Sky) ...