Volley femminile | Davide Mazzanti | “Contro la Turchia sarà una sfida diversa rispetto ad Antalya”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dopo una lunga rincorsa per ottenere la qualificazione, è arrivato il momento della verità per la Nazionale italiana di. Domani, giovedì 13 luglio (ore 21.00 italiane) le Azzurre scenderanno in campo ad Arlington (Virginia, Stati Uniti)lanei quarti della Final Eight di Nations League 2023. “Oramai le partite che ci qualificavano sono alle spalle, anche se secondo me le 3 sconfitte dici hanno abituato a giocare sempre con grande pressione. In fondo in questo cammino abbiamo quasi sempre giocato partite da dentro o fuori”, dichiara il Commissario Tecnicoal sito federale in vista delle Finali di VNL. “Adesso siamo curiosi dire lain questi quarti di finale. Una ...

... dove la scorsa stagione ha diretto le giovanili e la Serie B1. Merate e Busnago gli albori della sua carriera che da lì a poco decollerà. Nel 2012 passa almaschile come secondo ...Tutto pronto ad Arlington per i quarti di finale della Volleyball Nations League 2023, con l'Italia che domani sera affronterà la Turchia per un posto in semifinale. La partita sarà trasmessa in diretta alle 21 italiane su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW. Alla vigilia ...C'è la Turchia di Daniele Santarelli sulla strada delle azzurre verso le semifinali di VNL. Dopo aver condotto la Serbia al trionfo mondiale dello scorso mese di ottobre, l'allenatore campione d'...

L'esperto libero venezuelano andrà a rinforzare il reparto della Vero Volley nella prossima stagione. MONZA – A rinforzare il reparto dei liberi della Vero Volley Milano arriva l'esperta venezuelana B ...MONZA – Brenda Castillo rinforza il reparto dei liberi della Vero Volley Milano per le prossime avventure in Serie A1 femminile e CEV Champions League, e chiude le presentazioni del roster per la stag ...