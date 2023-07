Volevano fare un bagno i fratellini annegati nella vasca per l' irrigazione

Leggi su agi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) AGI - Forseunin quella che pensavano potesse essere una piscina. E' una delle ipotesi per spiegare la morte dei dueromeni di 6 e 7 anni, i cui corpi senza vita sono stati recuperati ieri notte in un vascone per la raccolta di acqua nelle campagne del Foggiano, tra Manfredonia e Zapponeta, in contrada Fonterosa. L'allarme è scattato in serata quando i genitori, non vedendoli, hanno chiamato la polizia. Il vascone si trova a pochi metri dall'abitazione di campagna dove la famiglia di romeni vive. Qui, davanti all'ingresso dellairrigua, di 40 metri per 40 e profonda tre metri, i soccorritori hanno trovato le ciabatte dei. Per questo i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia hanno indirizzato le ricerche proprio all'interno ...