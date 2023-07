(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’Estate Italiana prosegue nel segno delle ragazze della pallavolo: la FIVB Volleyball Nations League 2023 è insu Sky e in streaming su NOW.La Nazionale azzurra difende il titolo, conquistato dodici mesi fa, nelle finali di Arlington, negli Stati Uniti. Il meglio della pallavolo mondiale, nella sua versione, si è trasferito oltreoceano per assegnare il trofeo 2023, dopo una intensa prima fase che ha visto otto squadre arrivare all’ultimo atto.I quarti di finale iniziano, mercoledì 12 luglio: alle 23, insu SkyArena e NOW, la...

...in campo il 13 con la Turchia ARLINGTON (USA) - È iniziato il conto alla rovescia per ledi ...World TV " welcome.volleyballworld.tv saranno trasmesse in diretta tutte le partite della2023. ...... due argenti, al Mondiale 2018 e al Grand Prix del 2017, e due bronzi, al Mondiale 2022 e all'Europeo 2019), impegnata nei prossimi giorni alledella2023 di Arlington (Washington, USA), ...In Aggiornamento: Arlington (USA). È iniziato il conto alla rovescia per ledi Volleyball Nations League femminili 2023. Ad Arlington (USA), fervono gli ultimi ...tutte le partite della2023. ...

VNL Finals in diretta tv: il palinsesto completo di Sky Sport Federvolley

VNL Finals Femminile in diretta tv: il palinsesto con le azzurre su Sky Sport, L’Estate Italiana prosegue nel segno delle ragazze della pallavolo: la FIVB Volleyball Nations League 2023 è in diretta s ...VNL 2023 (M) - L'Italia affronterà l'Argentina nei quarti di finale di Danzica. Gara in programma il 19 luglio 2023, dalle ore 20:00 italiane. Dove vederla.