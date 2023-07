Vlahovic | la Juventus fissa il prezzo | ecco quanto chiede

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Lapotrebbe lasciar partire; i bianconeri hannoto unimportante per cedere il centravanti serbo. Nella scorsa stagione, laha avuto diversi problemi e ci sono stati anche alcuni giocatori che hanno reso molto meno rispetto alle aspettative; tra questi troviamo anche. L’ex Fiorentina sarebbe dovuto essere il trascinatore della squadra verso grandi obiettivi.(LaPresse)Le cose, però, non sono andate come ci si aspettava; in campionato la, indipendentemente dalla penalizzazione, non è mai stata in corsa per lo scudetto e nelle coppe ha avuto un cammino ancora più negativo. In tutte queste competizioni,non è riuscito a rendere come avrebbe dovuto; poche le ...