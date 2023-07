(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dopo cinque anni di negoziati domenica scorsa Ue ehanno firmato undi. A Bruxelles, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro neozelandese Chris Hipkins hanno detto che l’accordo dovrebbe portare, entro i prossimi 10 anni, a un incremento degli scambi del 30 per cento. L’export europeo verso l’arcipelago neozelandese potrebbe arrivare a 4,5 miliardi di euro l’anno, e gli investimenti dell’Ue aumentare dell’80 per cento. Del resto, fanno sapere dalla Commissione, nessuno si illude più che un accordo commerciale sia soltanto commerciale: è finita l’èra dei trattati con fini puramente economici. Oggi la priorità è la politica, la sicurezza delle catene di approvvigionamento, la strategia sul lungo periodo con i paesi alleati e ...

Viva il trattato di libero scambio tra Ue e Nuova Zelanda. Ora avanti con l’Australia Il Foglio

Gli accordi commerciali con i paesi alleati sono fondamentali per garantire la sicurezza delle catene di approvigionamento. Ecco il friendshoring che funziona ...