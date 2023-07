Violenze carcere | spuntano discrasie nelle dichiarazioni del primo delle parti lese

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Santa Maria Capua Vetere (di Giovanni Mascia). Sottoposto ad un lungo e intenso controesame Ciro Esposito, ildei detenuti vittima di torture e maltrattamenti, in quel blitz del sei aprile del 2020, ad essere escusso nel processo che sta ricostruendo tassello dopo tassello la verità sull’incursione della polizia penitenziaria nelFrancesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere. Per il collegio difensivo sono emerse numerosetra quanto sostenuto in aula, davanti ai giudici della corte d’assise, e lerese il ventisei maggio del 2020 nella faseindagini. Esposito, che fu uno dei quindici detenuti trasferiti al reparto Danubio, dove ebbe luogo il pestaggio, non avrebbe ricostruito in maniera esatta il percorso effettuato, ha ricordato di essere stato trasferito da ...