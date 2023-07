Violento temporale si abbatte sul Comasco. Il weekend si annuncia rovente

Leggi su agi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) AGI - Un lieve cedimento dell'alta pressione causa l'inserimento di correnti più umide sui settori settentrionali della Penisola: nei prossimi giorni, dunque, possibilità di acquazzoni e temporali in formazione sulle Alpi, localmente anche di forte intensità. In particolare unha colpito stamane intorno alle sette la provincia di Como con allagamenti, raffiche di vento e piante sradicate. Nella zona tra Anzano del Parco e Alserio, i vigili del Fuoco stanno soccorrendo le persone nelle auto. Una sessantina gli interventi per piante e rami pericolanti e per tetti scoperchiati. Precipitazioni a caratteresco possibili sulla pianura Padana mentre al Centro-Sud continuerà a prevalere il sole con temperature molto elevate. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano un nuovo impulso di aria ...