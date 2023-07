Violano i sigilli in via Tertulliano a Napoli | tre denunce

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 12 luglio 2023)in via: si tratta di due locali sottoposti a sequestro per attività di spaccio di drogain via. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, quando gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale svolgevano un servizio di controllo del territorio proprio lungo tale strada. Hanno controllato due locali già sottoposti a sequestro per attività di spaccio di sostanze stupefacenti. In uno di esso, i poliziotti hanno sorpreso e bloccato due persone. Hanno notato inoltre un televisore collegato ad un impianto di video sorveglianza. Nell’altro mentre nell’altro hanno trovato una terza persona. Hanno rinvenuto, inoltre, diversi cavi audio-video che fuoriuscivano da una parete con i ...