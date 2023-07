Vilnius | si chiude il vertice Nato Meloni | «Non solo Ucraina | abbiamo chiesto attenzione anche al Sud»

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Per due giorni, la Lituania è stato il centro dell’Occidente. È nella sua capitale,, che circa 40 capi di Stato si sono ritrovati per il. Inevitabilmente, le conversazioni tra i leader dell’Alleanza atlantica hanno gravitato intorno all’aggressione russa in. Tanto l’adesione imminente della Svezia – con il placet di Recep Tayyip Erdo?an -, quanto la promessa cheKiev, quando la guerra finirà, potrà aderirvi, hanno causato l’irritazione del Cremlino. Prima di rientrare a Roma con il resto della delegazione italiana – a, tra gli altri, erano presenti i ministri Crosetto e Tajani -, la presidente del Consiglio Giorgiaha tenuto una conferenza stampa. «In questo mondo sempre più incerto, questoè ...

Lo ha detto il presidente Zelensky arrivando al vertice dellì'Alleanza atlantica che sioggi a. Nel programma del summit il Consiglio Nato - Ucraina. Attese dichiarazioni congiunte di ...Lo ha detto il presidente Zelensky arrivando al vertice dellì'Alleanza atlantica che sioggi a. Nel programma del summit il Consiglio Nato - Ucraina. Attese dichiarazioni congiunte di ...(Lituania): termina il vertice capi di stato e di governo della Nato. - Roma: asta del ... prevediamo ancora crescita annuale Pil globale reale del 3% 11 luglio - 17:39 Borsa: Europa...

Il vertice NATO si chiude con una promessa: “Futuro di Kiev è nell ... La Voce di New York

Vilnius, 12 lug. (askanews) - A Vilnius fila chilometrica e ore in coda davanti all'Università per assistere al discorso del presidente degli Usa, Joe Biden, a conclusione della sua visita in Lituania ...Roma, 12 lug. (askanews) - I leader dell'Alleanza atlantica e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arrivano alla tavola rotonda nel secondo e ultimo giorno del summit Nato a Vilnius, in Lituania.