Vigilanza | per non dare pochi centesimi di aumento a chi guadagna 5 euro lordi l’ora l’azienda passa al contratto Ugl La Uil | “Sciopero”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dopo anni discaduto dove i più portavano a casa 5,49, i lavoratori dell’ormai ex ccnl Servizi Fiduciari hanno avuto unmedio di appena 140e dilazionato in tre anni. Secondo il rinnovo appena siglato, a giugno le buste paga da 950avrebbero dovuto aumentare dei primi 50. Concessione di un settore, quello dellanon armata, che in questi anni ha fatto enormi profitti grazie a minimi salariali che molte sentenze hanno dichiarato incompatibili con l’articolo 36 della Costituzione. Ma nonostante idi– per il più applicato livello D non si arriva a 30 – qualcuno ...