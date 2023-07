Vietri sul Mare | la Salerno Jazz Orchestra in un omaggio a Frank Sinatra

I, della Fondazione di Comunità Salernitana e con il patrocinio morale dei Comuni di Salerno e diMare e il partenariato di Coldiretti Salerno - Campagna Amica, della Fondazione Cassa di ...Basta partire con gli aliscafi per Sorrento di Alicost dal porto di Salerno o anche dalle varie località della Costiera Amalfitana , damare, Maiori, Amalfi e Positano, in base all'...Perla della Costiera Amalfitana, Ravello è conosciuta soprattutto per la sua incantevole posizione lungo quel tratto che va da Positano aMare, sospesa com'è su una terrazza naturale che si affaccia sopra Amalfi e Minori. Non è un caso che qui si adagi quella che viene conosciuta come la Terrazza più bella del mondo, ovvero ...

Borgo divino in tour a Vietri: i vini migliori si incontrano nei borghi più belli d’Italia SalernoToday

Antonio Bruno Di Palma (alias Tony Alma) è uno scrittore cilentano. Ha pubblicato “Come i due fratelli “e “Strike…e lei sarà presidente ...Concerto jazz giovedì 13 luglio alle ore 21 nell'arena della Villa comunale di Vietri sul Mare. Ad esibirsi, nell'ambito del cartellone di "Vietri in Scena", voluto dell'amministrazione comunale diret ...