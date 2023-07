(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dopo il comunicato ufficiale dell’addio di Samirdopo undici anni di Inter, la società nerazzurra ha volutore il suo ex capitano con una clip contenente le sue– Samirha ufficialmente salutatodopo undici anni. Attraverso unpubblicato sulla propria pagina Twitter ufficiale, la società nerazzurra ha voluto ringraziare l’ex estremo portiere e capitano della squadra. Di seguito tutte ledello sloveno. Grazie Samir #ForzaInter pic.twitter.com/5IfFUifWhX — Inter (@Inter) July 12, 2023 Questo il. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

Una volta piazzata invece la cessione di Onana per una cifra superiore ai 50 milioni di euro, l'Inter potrà accelerare la ricerca al sostituto sia del camerunese che di. Come raccontato ......compagni di Dimarco come, Darmian, Cordaz e Barella, tutti con le rispettive compagne. Federica Schievenin, moglie del centrocampista italiano, ha postato su instagrma alcune foto e...Leggi Anche Numero pazzesco di Kvaratskhelia: ildel dribbling che sta facendo il giro del ... l'addio a Gagliardini permette di risparmiare quasi 3 milioni lordi, mentre se anchee D'...

VIDEO – Handanovic ai saluti, l’Inter lo celebra con le migliori parate Inter-News.it

Dopo 11 anni, Samir Handanovic saluta l’Inter. L’annuncio è stato diramato sul sito della società nerazzurra. Protagonista di molti successi con l’Inter, Handa in più occasioni è stato il leader della ...Ora è ufficiale: le strade dell'Inter e di Samir Handanovic si dividono. In scadenza di contratto lo scorso 30 giugno, il mancato saluto al ...