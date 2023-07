Viareggio | l' incidente drammatico La caduta all' incrocio | poi lo schianto con la moto

I due fidanzatini martedì scorso stavano andando a godersi un po' di mare. Dopo lo scontro, la corsa a Cisanello dove Emma continua a lottare.- Ha lottato da martedì 4 luglio quando è rimasto coinvolto in un drammaticostradale insieme alla fidanzata, Leonardo Brown, 22 anni. Purtroppo però martedì sera si è dovuto ...L'ai due fidanzatini in bicicletta sta travolgendo di dolore l'intera città. Dopo otto giorni di agonia, per il ventenne è stata dichiarata la morte cerebrale

Leonardo non ce l'ha fatta. Adesso resiste solo Emma. Viareggio è ... LA NAZIONE

Ha lottato fino all’ultimo, Leonardo Brown, 22 anni, ricoverato a Cisanello dopo l’incidente del 4 luglio, in Darsena a Viareggio, in sella alla bicicletta elettrica con la fidanzata ...I due fidanzatini martedì scorso stavano andando a godersi un po’ di mare. Dopo lo scontro, la corsa a Cisanello dove Emma continua a lottare.