Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2023 ore 18 | 15

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA LE USCITE-FIUMICINO E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA. SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO DA CAMPO ASCOLANO A TORVAIANICA. CI SONO CODE SULLA SP600 ARIANA ALL'ALTEZZA DI LARIANO IN ENTRAMBI I SENSI. SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL'INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL'INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.