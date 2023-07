Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 luglio 2023)DEL 12 LUGLIOORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA AURELIA. TRAFFICO SCORREVOLE, MENTRE PERMAMGONO LE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SULL’AURELIA SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA. FILE ANCHE SULLA CASSIA BIS IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO. SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO DA CAMPO ASCOLANO A TORVAIANICA. SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E ...