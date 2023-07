Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 luglio 2023)DEL 12 LUGLIOORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ FORTEMENTE CONGESTIONATO TRA LO SVINCOLO PER LA-FIUMICINO E AURELIA.IN ESTERNA CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELL’A24-TERAMO FILE DA FIORENTINI FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO APERMANGONO LE CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI. SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO DA CAMPO ASCOLANO A TORVAIANICA. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER ORA E’ TUTTO, BUON VIAGGIO Servizio fornito da Astral