Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 luglio 2023)DEL 12 LUGLIOORE 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO GIÀ PIUTTOSTO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO REGIONALE, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO PARTENDO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SONO FORMATE CODE TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. RALLENTAMENTI VENGONO SEGNALATI ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, IN DIREZIONE QUINDI NOMENTANA-SALARIA. PARTICOLARMENTE INTENSA LA CIRCONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24-TERAMO, CI SONO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO E FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO AFILE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI. SCENDIAMO PIU’ A SUD, SULLA ...