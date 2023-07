Via libera Napoli | sostituto già trovato

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ilpuò ricevere il viaper il big, visto che il club ha giàilche arriverà questa estate: tutti i dettagli Sono diversi i profili che sta valutando ilsul mercato. Si cerca soprattutto un difensore centrale capace di sostituire Min-Jae Kim, destinato al Bayern Monaco dopo il pagamento della clausola rescissoria. Non sarà semplice, anche se si valutano profili di alto livello come per esempio Kevin Danso, Ko Itakura e Max Kilman. A Rudi Garcia servirà anche un centrocampista, visto l’addio di Ndombele e Diego Demme che è sul piede di partenza. Uno dei giocatori valutati è Maxime Lopez, centrocampista desideroso di lasciare il Sassuolo per confrontarsi con realtà più importanti. Ilè una delle sue opzioni, ci sono già state delle aperture ...