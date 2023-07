Via libera dell' Eurocamera alla legge sulla natura

Attualmente le novità sono state introdotte dal passaggio della delega fiscale alla Camera e c'è stato ila: detassazione degli straordinari; detassazione della tredicesima; detassazione ...Resta in stand by la flat tax incrementale per i dipendentiIeri è infatti arrivato ildella Cabina di regia sul PNRR a 10 modifiche condivise c on la Commissione europea su 27 obiettivi. La notizia è stata diffusa da Palazzo Chigi al termine della ...

Via libera del Parlamento europeo alla legge sulla natura la Repubblica

Via libera dell'Eurocamera alla proposta di legge sulla natura, seppur con alcuni emendamenti rispetto al testo della Commissione. Il via libera è passato con 336 voti favorevoli, 300 voti contrari e ...Al Viola Park il primo giorno di lavoro prosegue senza intoppi, ma resta ancora un punto interrogativo l’apertura al pubblico. ‘Ci stiamo lavorando con la commissione di ...