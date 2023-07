Via in prestito | il bomber saluta il Milan

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dopo la ricchissima cessione di Sandro Tonali agli inglesi del Newcastle, nelguidato da Stefano Pioli è pronto un’altra partenza in sede di calciomercato. Tra le squadre in cui ci sono state più novità in queste prime settimane di calciomercato estivo bisogna inserire sicuramente il. Nel ‘Diavolo’, di fatto, si è innescata una vera e propria rivoluzione. Il tutto è iniziato con la fortissima decisione di Gerry Cardinale di dare il benservito sia a Paolo Maldini che a Frederic Massara, ovvero a i due dirigenti che hanno riportato il team meneghino a vincere uno Scudetto e a disputare una semifinale di Champions League. Al loro posto, Gerry Cardinale ha promosso Giorgio Furlani (nuovo amministratore delegato) e Geoffrey Moncada (nuovo capo osservatore). Tuttavia, i grandissimi cambiamenti stanno riguardando anche il parco giocatori che ha a ...

L'ormai probabile arrivo di Davide Faraoni al Napoli, dà illibera aldi Alessandro Zanoli , classe 2000 reduce dalalla Sampdoria. Il ragazzo potrebbe tornare a Genova, sponda ...Mercato Napoli, Faraoni libera Zanoli L'affare è praticamente in dirittura d'arrivo tanto che, come si apprende, c'è praticamente illibera per ildi Alessandro Zanoli pronto a una nuova ...È andatoMessi, è scoppiata - di nuovo - la bomba Mbappe con un Neymar sempre ai box per ... Keylor Navas è rientrato dalal Nottingham Forest ma partirà nuovamente, con gli inglesi che ...

Velletri – Se cerchi un prestito in maniera veloce, sicura ed efficiente, la sede Compass in Via dei Volsci è ciò che fa per te CastelliNotizie.it

Il futuro di Faraoni si appresta ad essere in maglia Napoli: via libera dal Verona per il passaggio alla corte di Garcia, che ha sul mercato Zanoli ...L'ormai probabile arrivo di Davide Faraoni al Napoli, dà il via libera al prestito di Alessandro Zanoli, classe 2000 ...