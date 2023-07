Via il Reddito di cittadinanza ai ragazzi che lasciano la scuola | la stretta nella circolare Inps | chi perde l’assegno

(Di mercoledì 12 luglio 2023) I giovani tra i 18 e i 29 anni che fanno parte di famiglie con ildi, e che non hanno completato i dieci anni di istruzione obbligatoria e hanno quindi lasciato laprima dei 16 anni, non avranno diritto alla quota deldi. Lo si leggedell’che spiega le nuove misure previstelegge di Bilancio. Sulle nuove regole del decreto di maggio, trasformato in legge a luglio, sarà diffusa una nuova. Tra le novità anche la decadenza alse si rifiuta la prima offerta congrua di lavoro. Cosa dice laper chi non ha completato il ciclo dell’obbligo scolastico «A ...

...di merito (un numero di crediti crescenti in base all'anno di iscrizione) e un requisito di...piattaforma Microsoft Teams) oppure un appuntamento in presenza presso gli uffici di Aliseo in...... mentre i Paesi ad altoin altre parti del mondo hanno registrato la loro più alta percentuale di sempre (del 61%, mentre l'Asia indi sviluppo ha registrato il 17% e l'America Latina e i ......solo per il 2023 e prevede una tassazione pari al 15 per cento per gli aumenti di... La stessa riforma fiscale, che dovrà essere approvata indefinitiva dal Parlamento per poter diventare ...

Via il Reddito di cittadinanza ai ragazzi che lasciano la scuola, la ... Open

Tra le novità di lungo periodo della riforma fiscale c’è anche una flat tax ad ampio raggio, una panoramica sul tema: da come funziona la tassa ...Attraverso una carta, distribuita da Poste italiane, verrà erogato un contributo governativo per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, previsto dalla legge di Bilancio con l’istituzione ...