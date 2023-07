Via Ferraris | taglio del nastro a Napoli per il resort urbano di Investire e iGeneration

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Prevista per questa mattina l’inaugurazione del Cantiere di Rigenerazione dell’immobile di via, 4 adel Fondodestinato alla creazione di unper Studenti e Young professional. L’appuntamento è dalle 10 all’hotel Ramada. Alla conferenza stampa prendono parte il sindaco diGaetano Manfredi, il rettore della Federico II Matteo Lorito, l’amministratore delegato di Cdp Real Asset Sgr Giancarlo Scotti, il president CX Ernesto Albanese, il direttore generale diSgr Domenico Bilotta. A moderare sarà la giornalista Conchita Sannino. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...Giovanni Bosco e piazza Secondo Reggimento Alpini)San Giovanni Bosco (traCastellani e corso Nizza)Nasetta (tra corso Nizza eBongioanni)Castellani (tra corso...... Vercelli e l'istituto comprensivosi preparano a dire addio al vecchio edificio costruito negli anni '70 all'interno del cortile diDerna. Grazie ai fondi del Pnrr scuola, lascerà il ......Giovanni Bosco e piazza Secondo Reggimento Alpini)San Giovanni Bosco (traCastellani e corso Nizza)Nasetta (tra corso Nizza eBongioanni)Castellani (tra corso...

Via Ferraris, taglio del nastro a Napoli per il resort urbano di ... Il Denaro

Genova. “RicominciAmo, al tuo fianco io sarò”. È questo lo slogan scelto dalla Sampdoria per la campagna abbonamenti della stagione 2023-24 che prenderà il via questa mattina (12 luglio) dalle ore 10: ...Sarà presentato oggi il Frecciarossa diretto Roma-Pompei, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra il ministero della Cultura e Ferrovie dello Stato italiane, che prende il via il 16 luglio dalla St ...