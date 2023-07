Vi spiego la reale debolezza di Putin L’analisi di Polillo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ma dov’è finita l’ira funesta del pelide Achille? Quel grido “vendetta tremenda vendetta” lanciato da Vladimir, novello Rigoletto, contro la “vil razza dannata” della Wagner. Di fronte alle telecamere della Tv di regime aveva infierito contro i “traditori” promettendo che nulla sarebbe rimasto impunito. Nessun nome, per carità. Come se Yevgeny Prigozhin non fosse mai esistito. Fin da allora, un segnale diche, tuttavia, la maggior parte degli osservatori occidentali non aveva colto. Manifestando, al contrario, preoccupazioni per le sorti del capo della Wagner. Esiliato, come erroneamente si riteneva, in Bielorussa. Ma a un passo dalla sua probabile esecuzione. Nulla di più sbagliato. Yevgeny Prigozhin è più vivo che mai e lotta insieme a noi. Si era solo inabissato, in attesa che l’ira del grande capo del Cremlino sbollisse e che si ...