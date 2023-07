(Di mercoledì 12 luglio 2023) "Lail. Amazon, che è uno dei soci di Alis, ci dà le cose l'indomani mattina, allora bisogna correre. E il mezzo più ragionevole per correre le grandi ...

Lo ha detto Brunoche nella sua masseria di Manduria (Taranto) ospita il convegno organizzato da Alis, l'associazionedell'intermodalità sostenibile. 'Noi siamo indietro come attività ......di Taranto) promosso da Alis ' per fare il punto sulla crescita del settore della, sulle ...Manager Grimaldi Group) Lucas Sigalas (AD Minoan Lines) 19.45 - 20 intervista di Brunoa ...Lo ha detto Brunoche nella sua masseria di Manduria (Taranto) ospita il convegno organizzato da Alis, l'associazionedell'intermodalità sostenibile. 'Noi siamo indietro come attività ...

Vespa: "La logistica è determinante, ormai il mondo vola'" Adnkronos

“La logistica è determinante: ormai il mondo vola. Amazon, che è uno dei soci di Alis, ci dà le cose l’indomani mattina, allora bisogna correre. E il mezzo più ragionevole per correre le grandi distan ...“Dammi una Special, l'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi, Se hai una ...