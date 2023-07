Vertice Nato | Zelensky | ' Armi | sicurezze garanzie Ucraina i temi di oggi'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) su Tg. La7.it - Al via il secondo giorno deldell'Alleanza Atlantica , a Vilnius , in Lituania. Dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla presidente della ...

...l'Ucraina nel suo percorso verso la". Così, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky , arrivando al Litexpo di Vilnius. Continua a leggere su Tg. La7.it - Al via il secondo giorno del...Evidentemente Washington vorrebbe coinvolgere sempre di più lanelle questioni asiatiche, un ulteriore segno del fatto che la Cina rappresenta la priorità nonostante la guerra in corso contro la ...Rutte, che ieri ha comunque partecipato a Vilnius aldella, è uno dei "falchi" dell'Unione Europea. Un mese fa era volato in Tunisia, in compagnia della premier italiana Giorgia Meloni e ...

Nato a Vilnius, Stoltenberg: c'è l'accordo sull'adesione di Kiev. Zelensky: così alleanza più forte - Lavrov: la guerra non finirà finché l'Occidente non rinuncerà a sconfiggere la Russia - Lavrov: la guerra non finirà finché l'Occidente non rinuncerà a sconfiggere l RaiNews

Washington vorrebbe coinvolgere sempre di più la Nato nelle questioni asiatiche, un ulteriore segno del fatto che la Cina rappresenta la priorità per la Casa Bianca nonostante la guerra in corso contr ...Mercoledì mattina (intorno alle 4 del mattino in Italia) la Corea del Nord ha lanciato un missile a lungo raggio nel mar del Giappone: il missile ha ...