Vertice Nato | Zelensky | ' Armi | sicurezze e garanzie Ucraina i temi di oggi'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) su Tg. La7.it - Al via il secondo giorno deldell'Alleanza Atlantica , a Vilnius , in Lituania. Dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla presidente della ...

... concludendo con un apprezzamento generalizzato dellaper la partecipazione giapponese e sudcoreana alIl premier giapponese Fumio Kishida , che è in Lituania per ildella, ha ordinato al suo staff di rimanere in allerta. Oggi incontra il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e i ......l'Ucraina nel suo percorso verso la". Così, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky , arrivando al Litexpo di Vilnius. Continua a leggere su Tg. La7.it - Al via il secondo giorno del...

La Cina è al centro dell’attenzione al vertice Nato - Pierre Haski Internazionale

La presidente della Commissione europea a Vilnius per partecipare alla seconda giornata dei lavori del Summit. Tajani: certamente non con la guerra in corso ...L'esercito sudcoreano ha confermato che il missile balistico lanciato dalla Corea del Nord ha una gittata intercontinentale ...