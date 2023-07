Vertice Nato | il premier olandese Rutte | “Giorgia ha ragione | l’Alleanza guardi anche al fronte Sud”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) «? Non l’ho ancora vista, voglio parlarci: ladeve guardarealSud, occuparsi del Mediterraneo e dell’Africa settentrionale. Sono d’accordo con lei, lanon deve solo ripensare la sua capacità di investire nella Difesa mala sua postura strategica, a Sud come nel Mar Nero e sul fianco Est». Così in un colloquio con il Messaggero ilMarkha di recente annunciato di volersi ritirare dalla politica: «È stato un viaggio lungo trent’anni, un onore, è il momento di cambiare – afferma – ma non chiamatemi ex leader, sono ancora al mio posto». Sull’Ucraina ritiene che «sarà Zelensky a decidere se e come sedersi ai tavoli per le trattative di pace” e rispetto alla ...