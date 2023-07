Venere degli stracci | Manfredi | Questura al lavoro | individuare gli autori

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “Laè al, siamo fiduciosi che si possanogli”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano, che questa mattina si è recato a piazza Municipio dove si è verificato il rogo della “” di Michelangelo Pistoletto. “Dalla Fondazione Pistoletto mi hanno detto che negli ultimi giorni c’era una sorta di gara sui social di gente che invitava a bruciare l’opera. Viviamo in una società in cui questi atti di violenza gratuita sono all’ordine del giorno. Lasciamo alle forze dell’ordine fare il loro, ho sentito il questore e loro sono pienamente impegnati”, ha aggiunto. Sull’assenza di sorveglianzaha risposto: “Bisogna fare una ...

