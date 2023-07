Venere degli Stracci | Manfredi | Gara sui social invitava a bruciarla

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “Un coinvolgimento di minorenni? Si sta valutando, può essere. Mi hanno detto proprio dalla Fondazione Pistoletto che negli ultimi giorni c’era una specie disuidi gente chea bruciare la statua”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, che stamattina si è recato nell’area dove ladi Pistoletto è stata incendiata. “Purtroppo viviamo in una società in cui questi atti di violenza gratuita sono all’ordine del giorno – ha sottolineato – Ho sentito il questore e sono pienamente impegnati. Siamo fiduciosi che si possa individuare il responsabile”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Può essere letto in questo senso l'incendio che all'alba ha completamente distrutto lastracci , installazione di arte contemporanea realizzata da Michelangelo Pistoletto che riproduceva ...Un incendio ha distrutto la "stracci" di Michelangelo Pistoletto realizzata in versione monumentale e installata a piazza Municipio, a Napoli. Ancora da chiarire le cause dell'incendio. Sul posto sono intervenuti i ...Le fiamme sono divampate all'alba, intorno alle 5,30, e hanno completamente distrutto la "stracci" , l'installazione di arte contemporanea realizzata dall'artista Michelangelo Pistoletto. Da circa due settimane era ospitata in piazza Municipio a Napoli. L'opera d'arte che ...

Napoli, distrutta da un incendio la “Venere degli stracci” di Pistoletto. FOTO Sky Tg24

La Fondazione che cura le opere dell’artista: «Si tratta di giovani che in rete si sfidavano a chi arrivava per primo ad appiccare il rogo». Il ...Una gara sui social, una sfida a chi metteva la firma su quella che per loro è considerata una impresa, un ‘trofeo’ da rivendicare. Il tutto, come spesso accade, nell’indifferenza di una città dove pr ...