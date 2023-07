Venere degli stracci | i resti dopo l' incendio a Napoli

L'intento di proiettare la città in una dimensione del futuro , in una dimensione internazionale facendo riflettere cittadini e turisti : 'Lastracci' era stata installata nell'ambito ...Un incendio ha completamente distrutto all'alba lastracci , l'installazione di arte contemporanea realizzata dall'artista Michelangelo Pistoletto . Le fiamme hanno sciolto la statua e ridotto in cenere gli indumenti vecchi che la '...Gli stracci simboleggiavano gli scarti o i rifiuti, che laha il potere di rigenerare

Napoli, distrutta da un incendio la "Venere degli stracci" TGCOM

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia per i primi rilievi. Ancora troppo presto per capire se si tratti di un'azione dolosa o di un incidente ...Le fiamme hanno avvolto l’opera d’arte di Michelangelo Pistoletto in piazza Municipio 1' DI LETTURA NAPOLI – Un incendio ha distrutto alle prime ore del mattino la ‘Venere degli stracci”, una installa ...