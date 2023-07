Venere degli Stracci distrutta | si segue la pista di incendio doloso

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tragica fine per “La”, l’opera di Michelangelo Pistoletto, allestita circa due settimane fa in piazza Municipio a Napoli. Ha preso fuoco alle 5:30 di questa mattina. Si tratterebbe di un, da parte di vandali annoiati in azione. A chiarire le dinamiche dell’accaduto saranno le telecamere. Infatti, le indagini della polizia L'articolo proviene da Il Difforme.

L'artista all'Adnkronos: "Pronto a rigenerarla, con il suo messaggio non è distrutta affatto" Il fatto che la 'stracci' di Michelangelo Pistoletto, la cui installazione è stata inaugurata a Napoli, in piazza Municipio lo scorso 28 giugno, sia stata distrutta nella notte "non mi stupisce, mi ...NAPOLI - Risveglio traumatico per la città di Napoli: la mattina del 12 luglio, intorno alle 5.30, un incendio ha distrutto la "stracci" in piazza Municipio. L'opera di Michelangelo Pistoletto era stata installata lo scorso 28 giugno nell'ambito della programmazione di mostre e installazioni voluta dal sindaco ...Sull'incendio della 'Stracci' a Napoli "la Questura è al lavoro, siamo fiduciosi che si possano individuare gli autori". Lo ha detto il sindaco Gaetano Manfredi, che questa mattina si è recato in piazza ...

Distrutta da un incendio la Venere degli Stracci, si segue la pista dolosa [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

Si indaga sulla natura del rogo. Un incendio questa mattina intorno alle 5.30 ha distrutto in Piazza Municipio a Napoli la ‘Venere degli Stracci’, opera di Michelangelo… Leggi ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...