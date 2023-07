Venere degli stracci | De Giovanni | infami | spero in telecamere

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “Esseri inutili,dannati delinquenti, palla al piede di una città che cerca con tutte le forze di essere la capitale che è.con tutto il cuore che esistanodi sorveglianza, che vi prendano e che vi sbattano in galera. E che nessuno abbia niente da dire”. Lo scrive sui social lo scrittore Maurizio De, postando una foto dellaandata a fuoco alle 5.30 di questa mattina a Napoli. Sul rogo dell’opera di Michelangelo Pistoletto non ci sono ancora chiare cause, perché i rilievi sono in corso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

In fiamme la 'stracci ', l'installazione di arte contemporanea realizzata dall'artista Michelangelo Pistoletto e presente tra piazza Municipio e il molo Beverello, dove si trova la ...L'installazione era stata collocata in piazza Municipio a Napoli ed era sprovvista di sistemi di protezione. Il sindaco: 'Viviamo in una società in cui questi atti di violenza gratuita sono all'ordine ...Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che stamattina si è recato nell'area dove laStracci di Pistoletto è stata incendiata. 'Purtroppo viviamo in una società in cui questi ...

Napoli: in fiamme la Venere degli stracci, l'opera d'arte di Pistoletto in piazza Municipio. «Sicuramente un atto vandalico» Corriere della Sera

Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi parlando sul rogo della “Venere degli stracci”. “Stamattina ho sentito Michelangelo Pistoletto, questo è un grande simbolo di rigenerazione e di ripartenza e ...La Nato gela l’Ucraina su un ingresso rapido nell’Alleanza, continua l’inchiesta sul figlio di Ignazio La Russa, incendiata a Napoli la Venere degli Stracci.