Vela | Test Event Olimpico | Ugolini Giubilei conquistano la vetta nei Nacra 17 | Renna primo nell’IqFoil maschile

(Di mercoledì 12 luglio 2023) È terminata poco fa a Marsiglia la quarta giornata del, competizione che si svolge nelle acque che tra un anno saranno teatro della rassegna a cinque cerchi di Parigi 2024. Quest’oggi si sono disputate altre regate di tutte le classi olimpiche, ad eccezione dell’ILCA 6 e 7 che si sono fermate per un giorno di riposo: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. In una giornata condizionata dai continui mutamenti del vento, gli italiani che si mettono maggiormente in luce sono Gianluigie Marianei17. I due azzurri vincono tutte le tre regate odierne e salgono in prima posizione generale con 12 punti netti, a +6 dai tedeschi Kohlhoff/Stuhlemmer (18), secondi, e dai neozelandesi Wilkinson/Dawson (18), terzi. Molto bene anche Nicolò ...