Vela | Test Event Olimpico | Renna secondo nell’IqFoil maschile | Benini Floriani resta terza nell’ILCA 6

Classifiche sul sito ufficiale: https://paris2024.sailing.org/ Come è noto la sede dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 dedicata allasarà la città del sud della Francia. IlEvent sarà ...Classifiche sul sito ufficiale: https://paris2024.sailing.org/ Come è noto la sede dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 dedicata allasarà la città del sud della Francia. IlEvent sarà ...Si è svolto a Marsiglia il secondo giorno di regate per ilEvent in vista dei Giochi di Parigi2024 , con tutte le prove in programma disputate. Buona prestazione per gli italiani scesi in acqua, che hanno confermato le buone sensazioni registrate ieri. ...

2023 Test Event di Marsiglia: vento leggero, azzurri concreti Federazione Italiana Vela

Terzo giorno e primo dove gareggiano tutti gli atleti contemporaneamente. I campi di regata davanti a Marsiglia si sono colorati con le vele di tutti gli equipaggi impegnati in acqua oggi ...Secondo giorno di regate per il Test Event di Marsiglia e tutte le prove in programma disputate. Bene gli italiani scesi in acqua che confermano le buone sensazioni avute ieri ...