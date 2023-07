Vamos Mi Amor vince la Coppa Europa Smeralda 888

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Niente di fatto per la giornata finale di888, a causa della mancanza di vento non è stato possibile disputare le ultime prove in programma. Resta così invariata la classifica che vedeMidi Charles De Bourbon conquistare la vittoria seguito al secondo e terzo posto rispettivamente da Canard a l’Orange di Achille Onorato e Mascalzone Latino dinzo Onorato.Mifa il bis: la888 è sua Bissa la vittoria, per il secondo anno consecutivo, il team diMiche si è portato saldamente in testa alla classifica grazie a risultati costanti tra cui tre vittorie, due primi posti, un terzo e un quarto. ...