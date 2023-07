Valvole cardiache | prima protesi mitralica senza incisione chirurgica

(Di mercoledì 12 luglio 2023) ROZZANO (MILANO) (ITALPRESS) – Nuove prospettive per il trattamento dell’insufficienza valvolaregrazie alla chirurgia mininvasiva: per lavolta in Europa, è stata impiantata una nuovapercutanea. I primi interventi all’IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, in collaborazione con un team internazionale israeliano-americano, nel contesto di uno studio internazionale che coinvolge Mayo Clinic e Ohio Health negli Stati Uniti.In sala Antonio Colombo, senior consultant in Humanitas, Bernhard Reimers, responsabile della Cardiologia Clinica, Interventistica e UCC in Humanitas, Antonio Mangieri e Damiano Regazzoli, cardiologi interventisti di Humanitas. Sono state essenziali altre expertise del Dipartimento Cardiovascolare diretto dal prof. Gianluigi Condorelli: l’èquipe di Diagnostica ...

Così secondo la Sicge, la Società Italiana di Cardiologia Geriatrica, si potrebbero evitare per le sole patologie delle, come stenosi aortica e insufficienza mitralica, circa ...Le malattie delle, principalmente stenosi aortica e insufficienza mitralica, sono una minaccia sommersa: poco note agli stessi pazienti, sottovalutate e sottodiagnosticate pur se facilmente ...... risultando utile anche per interventi di emodinamica e/o impianti diper via transcutanea. Nello specifico, il sistema Artis zee " di costruzione Siemens " è un sistema montato a ...

