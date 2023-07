Vaiolo delle scimmie | casi in aumento | 30 in 8 Paesi in un mese Nel report Oms-Ecdc i più colpiti in Europa

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 luglio 2023), nonostante monitoraggio e prevenzione. E malgrado il numeroinfezioni resti basso – per quanto inin alcune regioni europee – continua a indurre ricercatori e addetti ai lavori a non abbassare la guardia. Tanto che, dopo uncongiunto tra Omsed(Centro europeo per la prevenzione e il controllomalattie) che indica l’assenza di segnalazioni in Italia, ma che registracome il Portogallo e il Regno Unito in testa a una classifica comparativa per nuovi contagi in corso, le organizzazioni sanitarie hanno lanciato un nuovo monito., il monito di Omsed ...