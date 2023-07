La partitadi Giovedì 13 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la semifinale della Gold Cup 2023 SAN DIEGO - Giovedì 13 luglio, allo Snapdragon ...Il Canale diè stato storicamente utilizzato dagli esportatori di GNL della costa del Golfo degli Stati Uniti per inviare GNL ai clienti asiatici attraverso l'Oceano Pacifico. Ma mesi di ......9.30 Vietnam - Olanda 01 - ago ore 9.00 Portogallo -01 - ago ore 9.00 Classifica 10 2 Olanda 0 3 Portogallo 0 4 Vietnam 0 GRUPPO F. Francia - Giamaica 23 - lug ore 12.00 Brasile -24 ...

USA-Panama (CONCACAF Gold Cup, 13-07-2023 ore 01:30 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

San Diego's Snapdragon Stadium hosts the first Gold Cup semi-final as the USMNT face Panama with a berth in Sunday's final at stake.Mario Escobar of Guatemala will be the central referee in Wednesday’s CONCACAF Gold Cup semi-final game between Jamaica’s ReggaeBoyz and Mexico at Allegiant Stadium in Las Vegas, ...