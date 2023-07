Usa | caldo estremo in Florida | Texas e Arizona

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Stati Uniti sotto la morsa di temperature sempre più alte. Preoccupa la situazione in. I meteorologi prevedono che ilarriverà a toccare picchi di 43° entro il fine settimana. "È opprimente, non eravamo preparati", ha detto una ragazza della Virginia, in vacanza a Pompano Beach. Molti, nel frattempo, cercano di rinfrescarsi al mare e di bere molta acqua. Non mancano le associazioni di volontariato che danno il loro sostegno, fornendo acqua fresca gratis ai più bisognosi. Le temperature elevate hanno colpito anche la città di Phoenix dove per il 12° giorno di fila sono stati raggiunti i 43°.