Uomini e Donne | un’ex corteggiatrice è diventata mamma bis | è nata Camila!

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Nella giordi ieri, 11 luglio, l’exdiValentina Pivati e il compagno Andrea Concato sono diventati genitori per la seconda volta. La coppia, infatti, ha già una bambina Alicya,del 2021 e ora la loro famiglia si è allargata per fare posto alla piccola Camila. Ad annunciare l’arrivo della sua seconda bambina è stata proprio Valentina, la quale ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia che la raffigurava in ospedale, scusandosi per l’assenza, dovuta proprio all’imminente nascita della sua seconda figlia: “Scusate l’assenza, ma si è presentato il secondo appuntamento più importante della mia vita!“ Ieri sera, poi, Valentina ci ha tenuto ad aggiornare i suoi followers sulla situazione e sul parto, mostrando una foto della piccola appena...