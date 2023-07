Uomini e donne | Maria De Filippi spiazza tutti | anche la concorrenza Non è mai accaduto prima!

... 'Comunque che ridere le persone (guarda caso tutti!) convinti che una relazione abbia il ... Mi dispiace darvi questa notizia dal 2023, ma noiesistiamo e facciamo scelte a prescindere da ...Si tratta in genere di ragazzi, siache, educati da genitori che da piccoli si sentivano inferiori agli altri. Per reazione questi padri o madri educano i propri figli ad essere i ...I dati Eurostat sugli omicidi volontari dicommessi da, partner o familiari, confermano per la Grecia un incremento simile, del 156 per cento nel 2021 rispetto al 2020. L'analisi mostra ...

Una premier che vuole farsi chiamare “il” presidente non riequilibra la rappresentanza di genere. Infatti nei ruoli chiavi sono tutti uomini, nessun ...Le fotografie possono rappresentare e distorcere, cancellare ed evidenziare. Dal ritrovamento di una vecchia immagine emerge il passato coloniale. Spunto per ...