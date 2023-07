Uno spazio culturale per leggere e parlare di sessualità | senza tabù

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Si chiama semplicemente così, Lato D (come Desiderio), la libreria appena inaugurata a Milano in via Signorelli 1, nel cuore di Chinatown, nata dall’idea di tre amiche: Marta Santomauro (libraia), Giulia Tettamanti (professionista nel campo dell’editoria) e Anna Francesca Ghezzi (educatrice). Unocoloratissimo e decisamente raccolto (35 metri quadrati in tutto) dove trovare tanti titoli italiani e stranieri dedicati a sesso, identità e piacere: un po’di narrativa, riviste, molta saggistica (sul femminismo, sulla cultura queer, non mancano i titoli di carattere più antropologico-politico) e poi arte, fotografia, graphic novel. Da dove è nata l’idea«A unirci è stata l’urgenza di avere finalmente unolibero dove discutere, confrontarsi e confidarsi sui temi del piacere e della», spiega Giulia Tettamanti. ...