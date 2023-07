Una storia di furbi e falliti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 12 luglio 2023) A volte, parlando con la gente semplice, si scoprono pozzi di umanità e di sofferenza. L’altro giorno un’anziana, vedova da tre anni, mi diceva: “Vivo con la pensione di reversibilità, poco più della metà di quello che percepiva mio marito, e non ce la faccio a pagare le bollette. Certe sere ceno con un po’ di pane inzuppato nel latte. Quando c’era lui, eravamo felici, non ci mancava niente. Una volta al mese potevamo anche permetterci una serata in pizzeria”. Mi sono commossa e, arrivata a casa, ho pianto. Quasi mi vergognavo di avere uno stipendio decente, normale. Adele Terrasinivia email Gentile lettrice, grazie per questa piccola ma preziosa testimonianza. So però che questi racconti non smuoveranno il nostro governo, che è ideologicamente votato alla tutela dei potenti e al disprezzo, anche se non apertamente confessato, dei poveri: questi ultimi sono “i ...