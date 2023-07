Una storia bella e buona che sa di cioccolato

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Alcune volte le storie belle non sono solo favole per bambini ma esistono per davvero. Giacomo e Alberto Banchini sono infatti due fratelli che partendo dal ritrovamento di una confezione originale in stile liberty dei cioccolatini prodotti dal loro trisavolo negli anni Venti del Novecento, hanno cambiato la loro vita. Iniziando a raccogliere informazioni, oggetti, etichette, utensili di quella che un tempo fu una nota fabbrica didi Parma, che portava appunto il nome di famiglia. Ad inizio novecento la Banchini contava circa trentanove dipendenti e un fatturato superiore a quello della Barilla dei tempi. Nel 1908 approda in Francia, all’Esposizione Universale di Parigi, riuscendo a ottenere una medaglia d’oro per la speziata Cioccolata del Monastero a base di fondente 60%, cannella, zenzero, vaniglia, nocciola e amaretto, che veniva servita calda in tazza o ...