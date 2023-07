Una passeggiata ad Ariccia | fra storia | arte e spettacoli

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Nel cuore dei Castelli Romani, nella cittadina di, è custodito un gioiello dell’barocca: Palazzo Chigi, da non confondere con l’omonima sede del Governo (di proprietà sempre dei Principi Chigi), è stato ristrutturato alla metà del ‘600 su progetto di Gian Lorenzo Bernini ed attualmente è un esempio unico di dimora barocca rimasta inalterata nel suo contesto architettonico, urbanistico e paesaggistico. Una vera capsula del tempo, arricchita da un parco storico che ha un grande valore naturalistico. LEGGI ANCHE – 50 km di meraviglia da Ostia Antica a Roma: il percorso da godersi a piedi ‘con lentezza’ Visitare Palazzo Chigi e le sue stanze è un’esperienza unica, tanto più se viene associata alla visita del Parco: una vasta area boscata di 28 ettari che costituisce il più importante ecosistema dei Castelli Romani ed è annoverato tra le ...

Venerdì 14 luglio ci sarà la tappa a Sommariva Perno intitolata 'notte da Gufi' in compagnia ... di solito inserito verso i tre quarti del percorso o alla fine di ogni, momenti molto ...Apertura notturna del Museo Civico del Lucus Bormani:'al chiaro di luna' tra le sale del Museo, per vivere la cultura e l'archeologia nelle sere d'estate, Palazzo del Parco, Corso ...L' Hotel Metropol di Diano Marina èmoderna struttura a 4 stelle, situata in posizione privilegiata a pochi passi dallaa mare e dal centro cittadino. Recentemente rinnovata ed ...

Una Diocesi da scoprire/6: «Una passeggiata in Alta Valtellina, in ... Settimanale della Diocesi di Como

Lo storico Parco di Palazzo Chigi è uno dei giardini botanici più importanti e antichi d'Europa: nell'estate ariccina c'è un motivo in più per visitarlo ...Quella di ieri era la prima giornata di caldo intenso prevista su Pescara e, nonostante questo, il pronto soccorso non ha vissuto una giornata difficile. Anzi, l'afflusso è stato decisamente inferiore ...